Мир 16 сентября 2023, 16:36 Турция намекнула ЕС на разрыв отношений Эрдоган допустил, что Турция и Евросоюз пойдут разными путями РИА «Новости»

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Евросоюз уличили в желании разорвать отношения с Турцией. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отметил на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк, что пути страны и ЕС могут разойтись.

«Евросоюз стремится разорвать отношения с Турцией. В случае если ЕС сделает соответствующие шаги, мы проведем свою оценку этих событий, и после этого можем пойти с [объединением] разными путями, если будет необходимо», — подчеркнул турецкий лидер.

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Он также добавил, что Швеция не выполнила данных перед вступлением в НАТО обещаний.

В МИД Турции 14 сентября раскритиковали представленный Европарламентом отчет, охарактеризовав его как сборник «необоснованных обвинений и предубеждений». В ведомстве отмечали, что все сделанные в документе выводы основаны на дезинформации от антитурецких кругов. Министерство уличило ЕП в популизме и заявило, что его члены далеки от разработки правильного стратегического подхода.

В отчете, напомнил ТАСС, шла речь об альтернативных вступлению Турции в ЕС путях сотрудничества страны с Евросоюзом.