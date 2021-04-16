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    16 апреля 2021, 18:07

    Турция начнет строить канал «Стамбул» в июне

    Дарья Морозова

    Турция построит канал «Стамбул» между Черным и Мраморным морями. Строительство начнется в июне. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным RT, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что работы планируются за счет федерального бюджета. Иностранные инвестиции привлекать не собираются.

    «Мы хотим начать с возведения мостов, которые будут пересекать канал. Надеюсь, что мы сможем предпринять шаги по сооружению одного из мостов, который пересечет канал, в июне», — рассказал он.