Турция начнет строить канал «Стамбул» в июне

Турция построит канал «Стамбул» между Черным и Мраморным морями. Строительство начнется в июне. Об этом сообщил ТАСС.

По данным RT, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что работы планируются за счет федерального бюджета. Иностранные инвестиции привлекать не собираются.

«Мы хотим начать с возведения мостов, которые будут пересекать канал. Надеюсь, что мы сможем предпринять шаги по сооружению одного из мостов, который пересечет канал, в июне», — рассказал он.