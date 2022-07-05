Турция начала расследование происхождения зерна на сухогрузе «Жибек жолы»
Власти Турции расследуют происхождение зерна на сухогрузе «Жибек жолы», которое вышло из порта Бердянска, но было задержано. Генпрокуратура Украины просила турецкий Минюст арестовать и «провести инспекцию» на судне.
О проведении расследования сообщили источники Bloomberg. Все это время, по их данным, «Жибек жолы» будет находиться в порту Карасу. Специалисты устанавливают происхождение и путь следования груза.
Собеседники агентства отметили, что Турция старается действовать осторожно, потому что выступает посредником на переговорах между Россией и Украиной о создании коридора для вывоза зерна. По данным Bloomberg, на следующей неделе представители России, Украины и Турции могут провести встречу по вопросу сухогруза.
Владелец судна — казахстанская компания KTZ Express. Ее представители ранее заявили, что «Жибек жолы» был арендован российской компанией «Грин-Лайн» без экипажа. А «Грин-Лайн» заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU.