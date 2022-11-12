Мир 12 ноября 2022, 18:51 Турция начала работы по доставке черноморского газа в систему страны Эрдоган заявил о намерении превратить Турцию в энергетический центр РИА «Новости»

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Турция собирается активизировать работы по доставке газа с черноморского месторождения в систему страны для отечественных потребителей. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган, сообщило РИА «Новости».

В ноябре республика закончит строительство трубопровода для подключения к системе черноморского газа. Страна планирует частично перекрыть своим потребности в топливе.

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По словам Эрдогана, над ускорением поставок газа на суше и в море работают семь тысяч человек.

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«Мы создаем энергетическую базу на глубине 2,2 тысячи метров под морским дном. Надеюсь, начнем использовать этот газ в следующем году. <…> Мы также предпринимаем шаги для превращения Турции в энергетический центр по добыче природного газа», — сказал он.

Эрдоган заверил, что это будет самым быстро освоенным морским газовым месторождением в мире. Суточные мощности по вводу природного газа, отметил он, достигли 360 миллионов кубометров. Турецкий лидер добавил, что благодаря хранилищам голубого топлива страна смогла покрыть внезапное повышение спроса на газ, не нагружая систему.

Эрдоган ранее обвинил ЕС в страданиях, которые испытала Турция у дверей Евросоюза, ожидая приема в организацию.