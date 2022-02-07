Турция начала подготовку к визиту Путина

В настоящее время готовится визит президента РФ Владимира Путина в Турцию. Дата станет известна в ближайшие дни. Об этом сообщил в интервью телеканалу A haber официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни», — сказал Калын.

Ранее о возможном визите российского лидера в Турцию после посещения Олимпиады в Пекине сообщил министр иностранных дел этой страны Мевлют Чавушоглу. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин воспользуется приглашением главы Турции Тайипа Эрдогана, как только позволят эпидемиологическая обстановка и график.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга после визита на Украину сдали положительные тесты на коронавирус. Специалисты выявили заражение «омикроном», который протекает в легкой форме. Президент Турции заявил, что вместе с женой продолжит работать из дома.