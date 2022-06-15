Турецкие власти ведут переговоры об аренде земель для сельскохозяйственного производства с 10 странами, среди которых есть и Украина. Об этом сообщило издание Türkiye. По данным Hürriyet, переговоры также проходят со странами Африки и Латинской Америки.

Главным образом за рубежом планируют выращивать те культуры, производство которых невозможно или осложнено в Турции из-за климатических условий или по другим причинам. Сажать собираются подсолнечник, сахарный тростник, кукурузу, манго, ананасы, авокадо. В основном эту продукцию будут экспортировать.

«Турция удовлетворяет внутренний спрос в сельхозпродукции, однако если речь идет еще об экспорте, то необходимо арендовать земли за рубежом», — процитировали турецкие СМИ министра сельского и лесного хозяйства страны Вахита Киришчи.

Он добавил, что на экспорт нужно поставлять современную продукцию.

Возможно, в Турцию будут отправлять пшеницу из Бердянского района. О том, что есть перспективы заключения контрактов, ранее сообщил глава военно-гражданской администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко.