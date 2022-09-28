Турция на этой неделе объявит детали альтернативы карте «Мир» — СМИ | 360°

Мир 28 сентября 2022, 06:00 Поделиться Telegram

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Viber Турция на этой неделе объявит детали альтернативы карте «Мир» — СМИ Aydınlık: правительство Турции в ближайшие два дня объявит детали альтернативы карте «Мир» Pxhere.com

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Власти Турции уже на текущей неделе намерены объявить детали платежной системы, которая разработана в качестве альтернативы российской системе «Мир». Об этом сообщила газета Aydınlık.

В своем материале авторы ссылаются на источники. Как указано, объявление деталей новой платежной системы турецкие власти сделают в ближайшие два дня.

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Ранее карты россиян прекратили обслуживать два банка Турции — Is Bankasi и DenizBank. Причиной стали санкции против России. После этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поручил разработать альтернативу российской платежной системе «Мир». Заниматься этой работой должны были члены правительства вместе со специалистами из России.

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Накануне, 27 сентября, турецкий телеканал сообщил, что государственные банки Турции вслед за частными отказались работать с российской платежной системой «Мир». Речь шла о трех финансовых организациях. Официальные лица пока не подтвердили сведения о госбанках. Но как уточнили журналисты, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпустило предупреждение о санкциях для финансовых организаций, использующих российскую платежную систему «Мир».

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