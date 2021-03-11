Турция изменит правила въезда туристов в страну с 15 марта

Иностранных туристов обяжут заполнять специальную электронную анкету, если они захотят прилететь в Турцию после 15 марта. Информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

О таком требовании уведомила авиакомпания Royal Flight.

Минздрав Турции отменит требование заполнять бумажную анкету на всех рейсах в Турцию. Исключение — транзитные рейсы, на которых надо отвечать на вопросы анкеты на борту самолета.

По новым правилам, туристы должны будут заполнить анкету на сайте Минздрава Турции за 72 часа до поездки. После этого документ необходимо будет распечатать и скачать на смартфон или планшет. Затем его следует показать сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

Программа выдаст путешественнику HES-код, написало ИА НСН. Он понадобится для передвижения по стране, при заселении в отели и для посещения ряда объектов и мероприятий.

Другие авиаперевозчики пока не объявляли об изменении правил въезда в Турцию. Нет информации и в местных СМИ, отметили в АТОР.