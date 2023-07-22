22 июля 2023, 18:58
Турция изменит иммиграционную политику ради вступления в ЕС
Hurriyet: Турция усложнит получение гражданства в рамках процесса по вступлению в ЕС
Власти Турции ужесточат иммиграционную политику страны ради вступления в состав Европейского союза. Об этом сообщила газета Hürriyet.
«Турция намерена сделать новый шаг в иммиграционной политике, которая осталась одним из самых важных вопросов. Правительственная комиссия начала исследование, направленное на ужесточение требований получения гражданства лицами, ищущими убежище», — отметили авторы статьи.
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По данным издания, в МИД страны считают эту проблему важной, поскольку многие получают паспорт Турции и сразу уезжают в Европу.
«Однако Евросоюзу также предстоит сделать много работы при условии, что Турция гарантирует недопущение мигрантов в страны ЕС и защиту своих границ», — добавили журналисты.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Турции необходимо «снять розовые очки», потому что в Европе ее никто не ждет.
Турция
Евросоюз
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