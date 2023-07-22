Мир 22 июля 2023, 18:58 Турция изменит иммиграционную политику ради вступления в ЕС Hurriyet: Турция усложнит получение гражданства в рамках процесса по вступлению в ЕС РИА «Новости»

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Власти Турции ужесточат иммиграционную политику страны ради вступления в состав Европейского союза. Об этом сообщила газета Hürriyet.

«Турция намерена сделать новый шаг в иммиграционной политике, которая осталась одним из самых важных вопросов. Правительственная комиссия начала исследование, направленное на ужесточение требований получения гражданства лицами, ищущими убежище», — отметили авторы статьи.

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По данным издания, в МИД страны считают эту проблему важной, поскольку многие получают паспорт Турции и сразу уезжают в Европу.

«Однако Евросоюзу также предстоит сделать много работы при условии, что Турция гарантирует недопущение мигрантов в страны ЕС и защиту своих границ», — добавили журналисты.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Турции необходимо «снять розовые очки», потому что в Европе ее никто не ждет.