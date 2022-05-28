Турция испытала собственную систему ПВО

Турецкие военные успешно испытали систему противовоздушной обороны (ПВО) Siper. Местные специалисты начали ее разработку в 2021 году, сообщил глава управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

«Мы разделяем радость наших молодых инженеров, которые успешно завершили очередное испытание нашей системы ПВО Siper. Отличная и кропотливая работа. Мы построим наше будущее вместе с вами», — привели «Известия» слова Демира.

Ранее турецкая газета Sabah писала, что новую система ПВО создают в качестве альтернативы С-400 и Patriot. Как отмечал глава управления оборонной промышленности, Siper якобы даже может превзойти российское вооружение. При этом технические характеристики новой системы ПВО пока не раскрываются.

В середине апреля Минобороны Турции объявило о начале военной операции на севере Ирака. Боевые действия развернули против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). В качестве основного орудия турецкие военные используют беспилотники, ударные вертолеты и элементы артиллерийской техники.