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    28 мая 2022, 03:26

    Турция испытала собственную систему ПВО

    Турция успешно испытала собственную систему ПВО Siper

    Дарья Бунякова

    Турецкие военные успешно испытали систему противовоздушной обороны (ПВО) Siper. Местные специалисты начали ее разработку в 2021 году, сообщил глава управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

    «Мы разделяем радость наших молодых инженеров, которые успешно завершили очередное испытание нашей системы ПВО Siper. Отличная и кропотливая работа. Мы построим наше будущее вместе с вами», — привели «Известия» слова Демира.

    Ранее турецкая газета Sabah писала, что новую система ПВО создают в качестве альтернативы С-400 и Patriot. Как отмечал глава управления оборонной промышленности, Siper якобы даже может превзойти российское вооружение. При этом технические характеристики новой системы ПВО пока не раскрываются.

    В середине апреля Минобороны Турции объявило о начале военной операции на севере Ирака. Боевые действия развернули против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). В качестве основного орудия турецкие военные используют беспилотники, ударные вертолеты и элементы артиллерийской техники.