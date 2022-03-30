Турция и Узбекистан договорились о всеобъемлющем партнерстве

Турция и Узбекистан повысили статус двусторонних отношений. Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Шавкат Мирзиеев решили заключить всеобъемлющее партнерство. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана.

Президенты провели переговоры. Мирзиеев отметил, что в последние годы объем торговли между государствами вырос в 2,5 раза. Так же Турция стала инвестировать в экономику Узбекистана в 70 раз больше.

По итогам встречи президенты подписали совместное заявление и девять различных соглашений.