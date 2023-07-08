Мир 08 июля 2023, 21:27 Турция и Украина запустят совместное производство беспилотников Глава Минпрома Украины Камышин заявил о запуске производства турецких дронов Pxhere

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Меморандум о развитии на Украине производства беспилотников подписали члены правительства страны с кабмином Турции. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

«Подписал меморандум с турецким министерством промышленности и технологий о развитии производства беспилотников на Украине», — написал Камышин.

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Камышин и его турецкий коллега Мехмет Фатих Каджир подписали документ в ходе поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, указано в сообщении на сайте украинского лидера.

Меморандум, как указано, будет содействовать «сотрудничеству в стратегических отраслях промышленности и технологий между компаниями Украины и Турецкой Республики».

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил по итогам переговоров с Зеленским, что Украина достойна членства в НАТО.

Он также добавил, что проигравших от достижения мира между сторонами конфликта не будет. По словам Эрдогана, искреннее желание европейцев заключается в том, чтобы обе стороны вернулись к миру, несмотря на имеющиеся между ними разногласия.