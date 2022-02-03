Турция и Украина договорились о зоне свободной торговли

У Турции и Украины появилась зона свободной торговли. Заключенное странами соглашение установило нулевую пошлину для 95% от общего количества экспортируемых украинцами товаров.

Документ подписали после переговоров президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил телеканал «Украина 24».

Позиция по нулевой пошлине стала для соглашения ключевым. Ее установили на 10 337 товарных позиций. Еще более чем на 1,3 тысячи распространят тарифные квоты или пониженные пошлины. В том числе полностью их отменят на 510 из 840 металлургических товаров, на 130 — частично уменьшат, а для 167 товаров металлургии предоставят квоты.

Продукцию, которую Украина производит из турецкого сырья, будут считать украинской. На рынки всех европейских стран она попадет без каких-либо пошлин. Условия доступа переработанной аграрной продукции на турецкий рынок станут лучше.

В правительстве Украины предварительно подсчитали, что благодаря соглашению ВВП страны получит ежегодно 2,2%, а доходы домохозяйств — 2,6%.

В ходе переговоров Турция и Украина также подписали меморандум о создании совместного таможенного совета.

Создание зоны свободной торговли страны обсуждали более 10 лет. Проект документа кабмин Украины утвердил 2 февраля.