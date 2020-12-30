Турция и США создали рабочую группу по С-400

Сейчас страны ведут технические переговоры, сообщила «Газета.ru».

Ранее президент США Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет, который одобрил конгресс США. Американский лидер отметил, что в резолюцию не включили важные меры, зато включили те статьи, которые противоречат позиции администрации в отношении интересов страны.