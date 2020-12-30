Турция и США создали рабочую группу по С-400
Турция и Америка создали совместную рабочую группу. Это связано с покупкой Турции российских комплексов С-400. Об этом сообщил RT со ссылкой на главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.
Сейчас страны ведут технические переговоры, сообщила «Газета.ru».
Ранее президент США Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет, который одобрил конгресс США. Американский лидер отметил, что в резолюцию не включили важные меры, зато включили те статьи, которые противоречат позиции администрации в отношении интересов страны.