Турция и Сирия прекратили боевые действия в Идлибе

Лидеры России и Турции договорились о прекращении военных действий в Сирии. После соглашения стороны перестали обстреливать территории. Нарушения режима прекращения огня никто не зафиксировал.

«Ночью боев не было. Сирийская армия полностью соблюдает режим прекращения огня», — приводит РИА «Новости» слова военно-полевого источника.

Режим ввели 6 марта, после переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы двух стран шесть часов обсуждали ситуацию в Сирии, а затем подписали соглашение об урегулировании конфликта.

В документе обозначались три пункта. С полуночи 6 марта вводится режим прекращения огня. Также Россия и Турция должны сделать коридор безопасности вдоль трассы М4, после чего стороны начнут патрулирование на этой территории.

Обострение ситуации в сирийском Идлибе произошло в феврале 2020 года. Активизировавшиеся террористы начали атаковать сирийскую армию при поддержке турецких военных. Затем Анкара развернула операцию «Весенний щит» на северо-западе САР против сирийской армии.