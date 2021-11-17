Турция и Россия решили не раскрывать подробности совместного производства С-400

Москва и Анкара договорились не раскрывать деталей совместного производства систем ПВО С-400. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Насчет производства компонентов для С-400 мы с российской стороной договорились не делать пока никаких заявлений, не делиться подробностями. Поэтому я сейчас ничего об этом говорить не буду», — ответил он на вопрос журналистов.

Президент также подчеркнул, что эта темя является для России и Турции «чувствительной».

В сентябре Эрдоган приезжал в Сочи на встречу с президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что во время общения стороны обсудили возможность продолжить сотрудничество в плане военно-технического взаимодействия, ВТС, а также продолжение сотрудничества и расширение по С-400. Кроме того, они говорили про возможность начать производить некоторые составляющие на территории Турции.

Контракт на поставку ЗРС С-400 заключили в 2017 году. Турция приобрела эти системы у России раньше остальных стран НАТО. При этом США и альянс негативно отреагировали на решение Анкары. Америка продолжает пытаться убедить Турцию отказаться от российских С-400, однако страна не поддается манипуляциям. В ответ на это Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.