Мир 07 января 2023, 00:47 Турция и Россия продолжат переговоры об отсрочке оплаты газа Глава Минэнерго Донмез: Турция продолжает переговоры с Россией об отсрочке оплаты газа Pxhere

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Турецкие власти ведут переговоры с российской стороной об отсрочке оплаты природного газа. Об этом глава Минэнерго страны Фатих Донмез сообщил телеканалу Haberturk.

«Мы ведем переговоры с РФ с различных аспектов. <…> Обсуждаем в данный момент многие вопросы, в том числе отсрочку платежей. До сих пор у нас с Россией никаких проблем не возникало», — заявил он.

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По словам Домеза, сейчас для стран самым важным вопросом является безопасность и непрерывность поставок. При этом он считает, что обсуждение создания газового хаба в Турции является доказательством доверия Москвы к Анкаре.

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Турецкие власти обратились к России с просьбой дать отсрочку при оплате поставок природного газа до 2024 года. Как писало агентство Bloomberg, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планировал получить 25% скидки на российский газ. Позже стороны подписали соглашение, что Турция будет оплачивать в рублях 25% поставляемого топлива.

В четверг, 5 января, Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент Турции сообщил о планах в ближайшее время завершить дорожную карту строительства газового хаба.