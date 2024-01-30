Мир 30 января 2024, 07:43 Турция и Россия начали искать варианты решения проблем с переводами РИА Новости: Турция и Россия начали искать варианты решения проблем с переводами РИА «Новости»

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Турция и Россия прорабатывают варианты, чтобы решить проблемы с платежными переводами. Меры также затронут туристов, написало РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком банковском секторе.

Транзакции практически прекратились с начала 2024 года. Проблема отчасти связана с санкционным давлением на Турцию со стороны Запада.

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«Есть установка от правительственных ведомств найти альтернативные варианты. Работа идет», — пояснил источник.

Он добавил, что, скорее всего, речь будет идти об альтернативных платежных системах, с помощью которых можно сделать перевод с мобильного устройства. Собеседник отметил, что в этом вопросе «много деталей».

Сигналы о проблемах с переводами поступают в основном от частного бизнеса. Официальные ведомства Турции стараются оперативно на них реагировать, подытожил он.

Ранее турецкие банки отказались сотрудничать с российскими из-за боязни вторичных санкций Запада. В США пригрозили, что могут отключить их от мировой финансовой системы.