Турция и Россия договорились о торговле в нацвалютах | 360°

08 ноября 2022, 13:02
Турция и Россия договорились о торговле в нацвалютах
Минэнерго Турции сообщило о начале оплаты российского газа в рублях
Турция начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом телеканалу TRT Haber заявил министр энергетики республики Фатих Донмез.
«Уже началась частичная оплата российского газа в рублях. В этом направлении мы намерены активизировать нашу работу», — сказал он.
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Донмез подчеркнул, что на данный момент стороны ведут техническую работу по процессу дальнейшей торговли между странами в государственных валютах.
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В сентябре президент России Владимир Путин объявлял, что Турция начнет оплачивать 25% поставок отечественного газа в рублях.
По его словам, республика осталась надежным партнером, не только закупая газ, но и отправляя его в европейские страны через газопровод «Турецкий поток».
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что страна скоординировала работу с ООН для возобновления экспорта российского продовольствия и удобрений на международный рынок в рамках зернового соглашения, писал RT.
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