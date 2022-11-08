Турция и Россия договорились о торговле в нацвалютах | 360°

Мир 08 ноября 2022, 13:02 Турция и Россия договорились о торговле в нацвалютах Минэнерго Турции сообщило о начале оплаты российского газа в рублях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Турция начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом телеканалу TRT Haber заявил министр энергетики республики Фатих Донмез.

«Уже началась частичная оплата российского газа в рублях. В этом направлении мы намерены активизировать нашу работу», — сказал он.

Реклама

Донмез подчеркнул, что на данный момент стороны ведут техническую работу по процессу дальнейшей торговли между странами в государственных валютах.

Реклама

В сентябре президент России Владимир Путин объявлял, что Турция начнет оплачивать 25% поставок отечественного газа в рублях.

По его словам, республика осталась надежным партнером, не только закупая газ, но и отправляя его в европейские страны через газопровод «Турецкий поток».

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что страна скоординировала работу с ООН для возобновления экспорта российского продовольствия и удобрений на международный рынок в рамках зернового соглашения, писал RT.