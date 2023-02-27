27 февраля 2023, 09:06
Турция и ООН захотели получить гарантии по выходу аграрной продукции и аммиака из РФ на рынки
РИА «Новости»: Турция и ООН рассчитывают на гарантии Запада по зерновой сделке
Турция и ООН выразили надежду на твердые гарантии за стороны Запада по выходу российской аграрной продукции и аммиака на рынки. Об этом заявил знакомый с ситуацией источник РИА «Новости».
«Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причем чтобы это было обнародовано», — сказал собеседник агентства.
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Он обратил внимание на наличие препятствий по логистике, страховке и оплате. По словам источника, гарантии будут способствовать беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы.
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Турция и ООН постоянно ведут работу над устранением препятствий по экспорту агропродукции и удобрений из России. В середине февраля всемирная организация рассказала о работе над реализацией части зерновых договоренностей.
По словам представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, речь идет о работе над урегулированием разногласий, возникающих в ходе работы Совместного координационного центра.
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