Мир 27 февраля 2023, 09:06 Турция и ООН захотели получить гарантии по выходу аграрной продукции и аммиака из РФ на рынки РИА «Новости»: Турция и ООН рассчитывают на гарантии Запада по зерновой сделке РИА «Новости»

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Турция и ООН выразили надежду на твердые гарантии за стороны Запада по выходу российской аграрной продукции и аммиака на рынки. Об этом заявил знакомый с ситуацией источник РИА «Новости».

«Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причем чтобы это было обнародовано», — сказал собеседник агентства.

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Он обратил внимание на наличие препятствий по логистике, страховке и оплате. По словам источника, гарантии будут способствовать беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы.

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Турция и ООН постоянно ведут работу над устранением препятствий по экспорту агропродукции и удобрений из России. В середине февраля всемирная организация рассказала о работе над реализацией части зерновых договоренностей.

По словам представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, речь идет о работе над урегулированием разногласий, возникающих в ходе работы Совместного координационного центра.