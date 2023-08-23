Мир 23 августа 2023, 10:32 Турция и ООН столкнулись с проблемами при разработке предложений для России по зерновой сделке РИА «Новости»: Турция и ООН готовят предложение России по зерновой сделке Nikolay Gyngazov/GlobalLookPress

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Турция и ООН готовят предложения для России по возобновлению зернового соглашения, однако сталкиваются с некоторыми трудностями. Есть «неразрешенные моменты с банковскими вопросами», рассказал РИА «Новости» участвующий в переговорном процессе источник.

«Некоторые предложения с нашей стороны в контакте с ООН разрабатываются. Но пока не все идеально», — отметил собеседник агентства.

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Тем не менее по его данным, обсуждение не прекращается.

Россия, Украина, ООН и Турция заключила зерновую сделку прошлым летом. Соглашение касалось вывоза украинского зерна и экспорта сельхозпродукции из России. В июле 2023 года Россия решила не продлевать сделку, заявив, что ее условия не выполняются.

Теперь Турция усердно добивается возобновления работы в рамках соглашения, причем настаивает на том, чтобы соблюдались справедливые условия и сделка соответствовала ожиданиям всех сторон. Россия, в свою очередь, готова вернуться к участию в зерновой сделке, если все обязательства перед ней выполнят.