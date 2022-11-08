Турция и ООН скоординировали работу по экспорту удобрений и зерна из России | 360°

Мир 08 ноября 2022, 12:42 Турция и ООН скоординировали работу по экспорту удобрений и зерна из России Глава МИД Чавушоглу: Турция начала работу с ООН по экспорту удобрений и зерна из РФ РИА «Новости»

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Организация Объединенных Наций и Турция скоординировали работу, чтобы оправдать ожидания России по возобновлению экспорта ее удобрений и продовольствия на международный рынок. Об этом на слушании в турецком парламенте сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу, написал ТАСС.

«Мы скоординировали работу с ООН, генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш приступил к переговорам по устранению препятствий по вывозу российских удобрений и продовольствия», — сообщил он.

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Чавушоглу отметил, что в настоящее время стороны оценивают, какие шаги необходимы для полного оправдания ожиданий России.

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский напомнил, что до 18 ноября у организации есть время, чтобы выполнить условия зерновой сделки и снять ограничения по выводу отечественного продовольствия на мировой рынок, написал RT.

Россия, ООН, Турция и Украина 2 июля подписали зерновое соглашение, первая часть которого касается вывоза украинского зерна из черноморских портов, а вторая — российского экспорта удобрений и продовольствия.