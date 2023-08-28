Мир 28 августа 2023, 08:52 Турция и ООН попытаются возобновить зерновую сделку РИА «Новости»: Турция и ООН проработают возобновление зерновой сделки с Россией РИА «Новости»

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Власти Турции совместно с ООН начали прорабатывать возможность для возобновления зерновой сделки с Россией. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с процессом переговоров.

«Мы обсуждаем возможности этой встречи, прорабатываем конкретные предложения для повестки обсуждения. По соответствующим каналам идут межгосударственные контакты, поэтому процесс не останавливается», — сказал он.

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Зерновое соглашение между Россией, Турцией, Украиной и ООН прекратилось с 18 июля. Российская сторона уведомила участников сделки, что ее условия остались невыполненными, несмотря на усилия со стороны ООН.

Президент России Владимир Путин заявлял, что страна вернется в сделку только при условии, что Запад выполнит все принятые на себя обязательства. Также он отмечал, что Россию лицемерно обвиняют в кризисной ситуации на международном продовольственном рынке.