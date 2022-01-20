Турция и ОАЭ заключили договор об обмене национальными валютами

Турция и Объединенные Арабские Эмираты заключили договор по обмену национальными валютами — 65 миллиардов лир за 18 миллиардов дирхамов. Об этом сообщило РИА ФАН.

Сумма сделки равна примерно 4,74 миллиарда долларов. Таким образом турецкий Центробанк пополнил свои резервы. Сделка будет действовать три года, а в дальнейшем ее могут продлить.

В прошлом году банк был вынужден продать запасы зарубежной валюты, чтобы стабилизировать курс резко упавшей лиры.