Мир 25 июня 2023, 21:40 Турция и НАТО обсудили ситуацию с ЧВК «Вагнер» в России Президент Турции Эрдоган обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом попытку мятежа в России РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил попытку мятежа в России. Также речь шла о возможном членстве Швеции в альянсе, сообщила канцелярия турецкого лидера в Twitter.

«Стороны обсудили последние события в России и сделали вывод, что окончание напряженности в стране предотвратило гуманитарную катастрофу на Украине», — указано в пресс-релизе.

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В ходе беседы Эрдоган и Столтенберг пришли к выводу, что события в России стали «шагом на пути к справедливому миру на Украине».

Турецкий лидер в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным 24 июня заявил, что Анкара готова внести вклад в урегулирование ситуации.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне отметил, что Россия и президент страны Владимир Путин одержали победу над мятежом. По его словам, российский лидер смог противостоять попытке развязывания гражданской войны.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее принял предложение белорусского президента Александра Лукашенко об остановке движения на территории России.