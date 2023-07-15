Мир 15 июля 2023, 23:56 Турция и Греция попытаются восстановить отношения Премьер-министр Мицотакис: Греция и Турция попробуют нормализовать двусторонние отношения РИА «Новости»

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Турция и Греция договорились о перезагрузке двусторонних отношений — страны возобновят переговоры, чтобы обсудить все спорные вопросы. Об этом в интервью Кathimerini заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Конфликт между странами возник несколько десятилетий назад. Предметы споров — острова в Эгейском море и кипрская проблема.

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Первый шаг к нормализации отношений сделали греки — это случилось после февральского землетрясения в Турции, когда они одними из первых отправили туда команду спасателей. А на саммите НАТО в Вильнюсе Мицотакис и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры. Они договорились восстановить связи между странами

«Всем выгодно, чтобы позитивный климат, который сложился в двусторонних отношениях за последние месяцы, имел преемственность и последовательность», — сказал премьер Греции.

Ранее сообщалось, что США и НАТО захотели получить все порты Греции, чтобы перебросить военную технику до границы с Россией.