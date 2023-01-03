Мир 03 января 2023, 01:53 Турция и Болгария подпишут газовое соглашение Болгария подпишет с Турцией соглашение о доступе к газопроводам на 13 лет РИА «Новости»

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Болгария будет покупать у Турции природный газ. Соглашение об этом страны подпишут 3 января, сообщил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез в интервью телеканалу TVnet.

«Мы будем продавать газ Болгарии, завтра подпишем такое соглашение», — сказал он.

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При этом Донмез не стал делиться другими подробностями.

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Ранее болгарские СМИ анонсировали подписание соглашения между компанией «Булгаргаз» и турецкой государственной компанией «Боташ». Документ планируется заключить на 13 лет. В нем предусмотрен доступ болгарской компании к терминалам турецкой «Боташ». Объемы газа, который планируется закупать, пока не раскрываются.

Ранее стало известно о планах Молдавии купить у Украины 1,5 миллиона кубометров газа. Компания «Нафтогаз» выиграла тендер Energocom на закупку. Голубое топливо республика ранее покупала у «Газпрома». Заключенный в 2008 году договор истек 30 сентября 2022 года.