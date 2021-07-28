Турция и Азербайджан начали переговоры о создании совместной армии

Турция и Азербайджан начали вести переговоры о создании совместной тюркской армии. Об этом на пресс-конференции в Гяндже рассказал спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.

«Наша идея — одна нация, два государства. И так будет всегда», — пояснил Шентоп, которого процитировал «Sputnik Азербайджан».

Спикер турецкого Великого национального собрания отметил, что между странами проводятся и военные учения.

Шентоп затронул и ситуацию на границе Армении и Азербайджана, где в ночь на понедельник снова произошли обстрелы. Спикер турецкого парламента обвинил в провокациях армянскую сторону. Он предупредил, что если это не прекратится, то в регионе может вспыхнуть новая война.

Турция и Азербайджан при этом развивают и экономическое сотрудничество. По словам спикера, сейчас страны работают над соглашением о свободной торговле.

Шентоп также сообщил, что в 2022 году в Исламабаде состоится трехсторонняя встреча парламентариев Азербайджана, Турции и Пакистана. Он сказал, что это будет способствовать развитию отношений между братскими государствами. Он не исключил, что президенты трех стран в будущем проведут совместную встречу.