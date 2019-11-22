Эксперт: Турция готова променять С-400 ради США

Госдеп пытается надавить на Турцию, чтобы та, в свою очередь, отказалась от покупки С-400, иначе будут санкции. Несмотря на это, Реджеп Эдроган несколько дней назад заявил, что не планирует отказывается от контракта — об этом написала "Газета.ру".

Семен Багдасаров в интервью НСН предположил, что Анкару интересует не столько российская зенитно-ракетная система, сколько уступки Вашингтона за отказ от нее.

«Что предложат Турции американцы? Непонятные 100 миллиарда долларов, о которых говорит Трамп? Тактико-технические характеристики С-400 здесь ни при чем. Интерес Эрдогана заключается в лавировании между Москвой и Вашингтоном, в выгоде по различным ситуациям, в том числе по северной Сирии. Пока предложения Трампа невразумительные. Он ведет себя как типичный бизнесмен, пытающийся кинуть партнера. Эрдоган это понимает, потому что тоже опытный торгаш. Вот торг и идет», — заявил Руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.