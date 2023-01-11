Мир 11 января 2023, 07:23 Турция еще в 2022 году начала поставлять Украине кассетные боеприпасы времен холодной войны — FP FP: Турция без анонсирования стала поставлять Украине боеприпасы в ноябре 2022 года Публичное достояние

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Турция, начиная, с ноября 2022 года, поставляет Украине кассетные боеприпасы времен холодной войны, разработанные в США. Об этом написал журнал Foreign Policy, ссылаясь на европейских и американских чиновников.

По их информации, речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM). Их создали в Турции еще во времена холодной войны в рамках соглашения с Соединенными Штатами о совместном производстве. С помощью этих боеприпасов уничтожается бронетехника. Издание отметило, что их могут использовать для поражения солдат в траншеях. Такой способ мог быть использован в Донбассе.

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Украина, по данным журнала, несколько месяцев склоняла США к поставке таких боеприпасов. Однако американские власти не могут сейчас экспортировать DPICM другим государствам, потому что это запрещено законом страны.

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«После того как США отказали [Украине] в предоставлении кассетных боеприпасов, Турция была единственным местом, где они могли их получить», — сказал один из источников.

По его словам, это показывает, что Турция оказывает военную поддержку Украине, несмотря на желание понравиться России в некоторых моментах.