03 августа 2023, 13:51
Турция допустила подписание соглашений во время визита Путина
Администрация Эрдогана заявила о планах подписания соглашений во время визита Путина
Во время визита президента России Владимира Путина к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану планируется подписание ряда соглашений. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в администрации лидера Турции.
По словам собеседника агентства, обе страны начали плодотворное сотрудничество по многим направлениям.
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«К визиту появится ясность, в каких сферах мы можем расширить наше сотрудничество, в каких — усилить», — уточнил источник.
Он также подчеркнул, что подписание соглашений возможно по многим вопросам.
Ранее канцелярия Эрдогана сообщила, что лидеры двух стран договорились о предстоящем визите Владимира Путина в Турцию. Дату визита пока не уточняли.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что два президента провели переговоры по телефону впервые за пять недель.
Турция
Реджеп Эрдоган
Россия
Владимир Путин
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