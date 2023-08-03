Мир 03 августа 2023, 13:51 Турция допустила подписание соглашений во время визита Путина Администрация Эрдогана заявила о планах подписания соглашений во время визита Путина РИА «Новости»

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Во время визита президента России Владимира Путина к турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану планируется подписание ряда соглашений. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в администрации лидера Турции.

По словам собеседника агентства, обе страны начали плодотворное сотрудничество по многим направлениям.

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«К визиту появится ясность, в каких сферах мы можем расширить наше сотрудничество, в каких — усилить», — уточнил источник.

Он также подчеркнул, что подписание соглашений возможно по многим вопросам.

Ранее канцелярия Эрдогана сообщила, что лидеры двух стран договорились о предстоящем визите Владимира Путина в Турцию. Дату визита пока не уточняли.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что два президента провели переговоры по телефону впервые за пять недель.