Турция донесла до Украины озабоченности России из-за атаки в Севастополе | 360°

Мир 02 ноября 2022, 00:05 Турция донесла до Украины озабоченности России из-за атаки в Севастополе Глава Минобороны Турции Акар: Украине передали озабоченность России атакой в Севастополе Pixabay

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Турция донесла до украинского руководства озабоченность России в связи с атакой на Севастополь 29 октября, заявил глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар. Он уточнил, что информацию довели до главы Минобороны Украины Алексея Резникова и министра инфраструктуры страны Александра Кубракова, сообщил ТАСС.

По словам Акара, украинские политики высказались насчет этих озабоченностей и в беседе с турецким министром, и в ходе встречи официальных лиц в Совместном координационном центре в Стамбуле.

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«Они также были переданы нам в письменном виде», — рассказал Хулуси Акар.

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В субботу украинские беспилотники попытались атаковать Севастополь. Для борьбы с дронами задействовали системы ПВО. Вражеские устройства также сбивали при помощи кораблей Черноморского флота.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев назвал атаку украинских военных самой масштабной с начала проведения спецоперации. По словам главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по военной инфраструктуре России, но системы ПВО своевременно уничтожили дроны.