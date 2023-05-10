10 мая 2023, 15:29
Турция договорилась с Россией об отсрочке оплаты 600 млн долларов за газ до 2024 года
Reuters: Россия одобрила Турции отсрочку оплаты $600 млн за газ до 2024 года
Турция договорилась с Россией об отсрочке оплаты по счетам за газ на сумму 600 миллионов долларов до 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.
Подобная ситуация стала первой в истории, уточнили в публикации. По соглашению отсрочки платежей со стороны республики «перед Россией могут достичь четырех миллиардов долларов США».
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«Официально платеж в размере 600 миллионов долларов отложен до следующего года. Рост цен на энергоносители оказал на это огромное влияние», — сказал агентству один из источников.
На церемонии передачи ядерного топлива для атомной электростанции «Аккую» в Турции российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия будет самым надежным поставщиком энергоресурсов в республику. По его словам, речь идет и о природном газе.
Потребность в голубом топливе у турецкой стороны в разы сократится после начала работы атомного объекта, уточнил глава государства. Сотрудничество двух стран в газовом вопросе продолжится благодаря продаже энергоносителя через газовый хаб, который запустят в республике.
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