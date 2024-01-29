Мир 29 января 2024, 15:19 Турция депортирует 23 задержанных при нападении на церковь в Стамбуле IHA: 23 из 51 задержанного после стрельбы в церкви в Стамбуле депортируют РИА «Новости»

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В Турции задержали 51 человека по делу о стрельбе в церкви в Стамбуле, из них 23 депортируют. Об этом сообщило агентство IHA.

«К утру понедельника в рамках расследования задержаны еще четыре человека, в общей сложности — 51. Департаменту миграции передали 23 из них для последующей депортации», — указали в агентстве.

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У 28 задержанных, среди которых трое граждан Турции, взяли отпечатки пальцев. Их отправили на допрос. По данным агентства, задержанные планировали нападение, обсуждая детали в мессенджере. Пока неизвестно, кто стал заказчиком акции. Следователям предстоит это выяснить.

Около 150 сотрудников отдела антитеррора просмотрели сотни часов записей с камер видеонаблюдения. Они установили, что исполнители нападения использовали машину с польскими номерами. Автомобиль не ездил по дорогам Стамбула около года.

Вооруженное нападение на католическую церковь Святой Марии в стамбульском районе Сарыер совершили накануне. Известно об одном погибшем. По данным РИА «Новости», среди задержанных по делу о нападении на церковь есть как граждане России, так и Таджикистана. Также, предположительно, к беспорядкам причастны члены группировки ИГ*.

* ИГ, «Исламское государство» — признано террористическим и запрещено в России.