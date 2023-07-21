Мир 21 июля 2023, 12:59 Турция будет добиваться продолжения зерновой сделки с участием России ТАСС: Турция попытается продлить зерновую сделку в четырехстороннем формате РИА «Новости»

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Турция настаивает на продолжении выполнения условий зернового соглашения в четырехстороннем формате. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Анкаре.

«Мы выступаем за продолжение зерновой сделки в четырехстороннем формате», — сказал он.

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По словам источника, власти Турции рассчитывают, что Россия возобновит участие в «черноморской инициативе».

РФ вышла из зернового соглашения 18 июля. Президент Владимир Путин не исключил возможность рассмотреть возвращение к сделке, если другие участники выполнят все требования.

В МИД России указали, что решение о выходе из инициативы связано с препятствиями, которые страны Запада создали для ООН, пытавшейся безуспешно реализовать свои гарантии.

В ведомстве подчеркнули, что у международной организации есть 90 дней для выполнения своих обязательств. По истечении этого срока о возвращении к четырехстороннему формату сделки можно забыть.