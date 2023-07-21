21 июля 2023, 12:59
Турция будет добиваться продолжения зерновой сделки с участием России
ТАСС: Турция попытается продлить зерновую сделку в четырехстороннем формате
Турция настаивает на продолжении выполнения условий зернового соглашения в четырехстороннем формате. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Анкаре.
«Мы выступаем за продолжение зерновой сделки в четырехстороннем формате», — сказал он.
Реклама
По словам источника, власти Турции рассчитывают, что Россия возобновит участие в «черноморской инициативе».
РФ вышла из зернового соглашения 18 июля. Президент Владимир Путин не исключил возможность рассмотреть возвращение к сделке, если другие участники выполнят все требования.
В МИД России указали, что решение о выходе из инициативы связано с препятствиями, которые страны Запада создали для ООН, пытавшейся безуспешно реализовать свои гарантии.
В ведомстве подчеркнули, что у международной организации есть 90 дней для выполнения своих обязательств. По истечении этого срока о возвращении к четырехстороннему формату сделки можно забыть.
Турция
Россия
зерновая сделка
Реклама
Реклама