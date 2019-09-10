«Турция больше не в состоянии»: Эрдоган призвал решить проблему сирийских беженцев

Эрдоган пригрозил новым миграционным кризисом. Справится ли Европа? Подробнее

Эрдоган отметил, что Турция приняла 3,5 миллиона беженцев из Сирии. В общей сложность численность мигрантов в стране уже достигла пяти миллионов. По его словам, Турция сдерживает многочисленный приток беженцев, обеспечивая безопасность для Европы.

Он добавил, что так больше не может продолжаться. Сирию необходимо освободить от террористов.

«Турция больше не в состоянии <...> Чтобы сирийцы, находящиеся у нас в стране, смогли вернуться к себе на родину, нужно очистить их страну от террористов», — сказал Эрдоган.

Он объяснил, что после поражения террористической группировки ИГ, запрещенной в России, возвращению сирийских беженцев мешают YPG (силы самообороны сирийских курдов). Чтобы очистить Сирию от террористов необходимо сотрудничество с США. Он напомнил, что при бывшем президенте США Бараке Обаме Турция предлагала создать зону безопасности на севере Сирии. Однако этого сделать не получилось, сообщил сайт «Аргументы и факты».

«Сейчас есть договоренность о зоне с президентом [Дональдом] Трампом. Мы ждем от США союзнического поведения <…> Но американцы поставили YPG около 50 тысяч грузовиков с оружием, что нас очень беспокоит и является неприемлемым», — сказал Эрдоган.