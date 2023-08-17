17 августа 2023, 08:33
Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс для создания военной базы
TGRT: Турция создаст военную базу в арендованном ливийском порту Хомс
Власти Турции разместят военную базу на арендованном на 99 лет порту Хомс на северо-западе Ливии. Об этом сообщил телеканал TGRT со ссылкой на данные Турецкого центра морских и глобальных стратегий.
По предварительным данным, на базе планируют разместить системы противовоздушной обороны и боевые беспилотники.
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Создание военного объекта в этой части Ливии даст Турции возможность укрепить свой суверенитет в Восточном Средиземноморье, обеспечить безопасность для торговых судов и увеличить контроль над своими территориальными водами.
В начале января агентство «Арменпресс» сообщало о строительстве Турцией военной базы на горе Арарат на границе с Арменией для борьбы с терроризмом. По данным издания, база будет располагаться на высоте чуть более двух тысяч метров над уровнем моря, напомнила «Газета.ru».
Турция
Ливия
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