Мир 17 августа 2023, 08:33 Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс для создания военной базы TGRT: Турция создаст военную базу в арендованном ливийском порту Хомс РИА «Новости»

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Власти Турции разместят военную базу на арендованном на 99 лет порту Хомс на северо-западе Ливии. Об этом сообщил телеканал TGRT со ссылкой на данные Турецкого центра морских и глобальных стратегий.

По предварительным данным, на базе планируют разместить системы противовоздушной обороны и боевые беспилотники.

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Создание военного объекта в этой части Ливии даст Турции возможность укрепить свой суверенитет в Восточном Средиземноморье, обеспечить безопасность для торговых судов и увеличить контроль над своими территориальными водами.

В начале января агентство «Арменпресс» сообщало о строительстве Турцией военной базы на горе Арарат на границе с Арменией для борьбы с терроризмом. По данным издания, база будет располагаться на высоте чуть более двух тысяч метров над уровнем моря, напомнила «Газета.ru».