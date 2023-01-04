Мир 04 января 2023, 12:24 Турция анонсировала выпуск сверхзвукового беспилотника Компания Baykar заявила о превосходстве нового БПЛА Kizilelma над истребителем F-35 YouTube

Читать 360tv в

Готовящийся к выпуску сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma по ряду показателей превзойдет американский истребитель F-35 и сможет противостоять в воздушном бою боевым самолетам. Как сообщил телеканал CNN Turk, с таким заявлением выступил глава компании Baykar Сельджук Байрактар.

При разработке нового беспилотника использовали технологии «стелс». Руководитель фирмы заявил, что выход Kizilelma на рынок станет революцией в военной авиации.

Реклама

«Возможно, после первого полета беспилотника было бы неправильно его сравнивать с самолетами, которые используются во многих странах, но когда он будет полностью готов, то превзойдет тот же F-35 по ряду показателей», — заявил Сельджук Байрактар.

Реклама

Глава компании Baykar добавил, что в сочетании с новыми технологиями и искусственным интеллектом новый беспилотник станет в перспективе настоящим вызовом для боевых самолетов пятого поколения.

США отказались от продажи Турции истребителей F-35 после того, как страна заключила контракт с Россией о поставках четырех дивизионов систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

Первые системы поступили в турецкие вооруженные силы в июле 2019 года. Власти США потребовали разорвать контракт и ввели запрет на поставки истребителей F-35, за которые Турция уже внесла аванс.

После длительных переговоров Пентагон предложил передать Турции самолеты F-16, но с условием, что истребители не станут использовать против Греции и участвовать в ударах по курдам в Сирии.