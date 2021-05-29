Турция анонсировала строительство канала в обход Босфора

Строительство морского канала в обход пролива Босфор начнется через месяц. Этот проект повысит геостратегическую значимость Турции. Такое заявление сделал глава Турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган.

«Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим мегапроектом. Это нас не остановит! Реализация проекта повысит геостратегическую значимость Турции», — приводит агентство Anadolu Ajansı слова Эрдогана на открытии телебашни в районе Чамлыджа в Стамбуле.

Турецкий лидер подчеркнул, что «на правом и левом берегах новой искусственной водной артерии построят два города, которые украсят облик Стамбула».

Ранее Эрдоган заявил, что строительство канала между Черным и Мраморным морями — это внутреннее дело Турции. По его словам, на него международные документы не влияют, поэтому конвенция Монтре не будет регулировать движение кораблей по каналу.

Против строительства обхода пролива Босфор выступили экологи, военные и стамбульцы. Согласно проекту, протяженность канала составит 45 километров.