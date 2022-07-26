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    26 июля 2022, 19:15

    Турция анонсировала разработку соглашения по транспортировке топлива по аналогу «продуктовой сделки»

    Министр обороны Турции Акар: началась работа над соглашением по транспортировке топлива

    Оксана Кириллова

    Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил о разработке соглашения по транспортировке топлива, аналогичного «продуктовой сделке». Заявление прозвучало в эфире телеканала Al Jazeera.

    Турция анонсировала разработку соглашения по транспортировке топлива по аналогу «продуктовой сделки»

    «Сейчас идет работа над соглашением по транспортировке топлива, оно будет схоже с „продуктовой сделкой“ и внесет вклад в разрешение мирового кризиса», — подчеркнул Акар.

    Под «продуктовой сделкой» понимается подписанное представителями России, Турции, Украины и ООН соглашение о вывозе украинской сельхозпродукции, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Как отметил Хулуси Акар, работа по этой сделке уже началась.

    Первую партию зерна направят из порта Черноморск уже в ближайшие дни. Участники соглашения работают над планом по безопасной перевозке.

    Сделка, состоявшаяся 22 июля, также сняла ограничения на поставки российской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, напомнили «Известия».