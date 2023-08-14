Мир 14 августа 2023, 12:04 Турция анонсировала переговоры Путина с Эрдоганом «в ближайшие дни» Milliyet: Турция допустила визит Путина в страну в ближайшие дни РИА «Новости»

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Турция активизировала дипломатическую работу, поэтому руководство страны надеется на визит президента России Владимира Путина в ближайшие дни. Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на «осведомленный источник».

Дипломатия Анкары по решению проблем, стоящих перед зерновой сделкой, активизировалась, указал источник. По сообщениям Milliyet, Путин может посетить Турцию «в ближайшие дни».

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«Это будет первый визит Путина в страну — член НАТО с момента начала российско-украинского конфликта», — уточнили в публикации.

Корреспондент пула президента Турции Рюйя Аккуш сообщала, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести личные переговоры в конце августа — начале сентября.

Как сообщал ранее турецкий канал, мировые лидеры и руководство ООН уверены, что Эрдоган способен решить вопрос с возобновлением зерновой сделки.