Турция предложила Западу организовать переговоры с Россией по Украине — СМИ | 360°

Все новости

Мир

08 октября 2022, 22:50

Реакцию Запада на сокращение нефти ОПЕК+ объяснили непониманием политики саудовцев

Мир

08 октября 2022, 22:36

Захарова назвала невнятными сигналы США по поводу ситуации на Украине

Реклама

Мир

08 октября 2022, 22:08

Турция предложила Западу организовать переговоры с Россией по Украине — СМИ

Спорт

08 октября 2022, 22:04

Пять поражений подряд. Московский «Локомотив» уступил «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ

Подмосковье

08 октября 2022, 21:57

Победителей конкурса «Лучший дом. Лучший двор» наградили в Щелкове

Происшествия

08 октября 2022, 21:38

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили — Хуснуллин

Мир

08 октября 2022, 21:35

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Происшествия

08 октября 2022, 21:08

Отели Крыма подтвердили, что туристы могут задержаться на сутки без оплаты

Эксклюзив

08 октября 2022, 21:02

«Испытание бдительности». Усталость могла стать причиной ЧП на Крымском мосту

Мир

08 октября 2022, 22:08

Турция предложила Западу организовать переговоры с Россией по Украине — СМИ

Milliyet: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине

Читать 360tv в

Власти Турции планируют организовать переговоры России и Запада по ситуации на Украине. Анкара уже передала соответствующее предложение Вашингтону по дипломатическим каналам, сообщила турецкая газета Milliyet.

По данным издания, руководство Турции хочет, чтобы за столом переговоров находились представители России, США, Франции, Германии и Великобритании.

Реклама

«План еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам», — отметили источники газеты.

Реклама

Неназванные «влиятельные фигуры» в США позитивно оценили эту инициативу. Однако остается вопросом, кто будет представлять Россию на этих переговорах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что членов блока НАТО связывает преступная логика. Она напомнила о реакции Польши на подрыв «Северных потоков», а также о поздравлениях Эстонии в адрес Украины после взрыва на Крымском мосту. Некоторые эксперты увидели взаимосвязь между этими происшествиями.

Турция

Россия

Запад

Украина

2

0

1

1

0

3

Реклама

Реклама