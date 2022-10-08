Мир 08 октября 2022, 22:08 Поделиться Telegram

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Viber Турция предложила Западу организовать переговоры с Россией по Украине — СМИ Milliyet: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине Pixabay

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Власти Турции планируют организовать переговоры России и Запада по ситуации на Украине. Анкара уже передала соответствующее предложение Вашингтону по дипломатическим каналам, сообщила турецкая газета Milliyet.

По данным издания, руководство Турции хочет, чтобы за столом переговоров находились представители России, США, Франции, Германии и Великобритании.

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«План еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США по важным и частным каналам», — отметили источники газеты.

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Неназванные «влиятельные фигуры» в США позитивно оценили эту инициативу. Однако остается вопросом, кто будет представлять Россию на этих переговорах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что членов блока НАТО связывает преступная логика. Она напомнила о реакции Польши на подрыв «Северных потоков», а также о поздравлениях Эстонии в адрес Украины после взрыва на Крымском мосту. Некоторые эксперты увидели взаимосвязь между этими происшествиями.

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