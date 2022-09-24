Мир 24 сентября 2022, 05:00 Поделиться Telegram

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Viber Запад со временем признает результаты референдумов в Донбассе — СМИ Evrensel: Запад признает результаты референдумов, а Украина откажется от регионов РИА «Новости»

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Турецкий обозреватель Юджель Оздемир в колонке для газеты Evrensel дал прогноз, что постепенно западные страны начнут склоняться к признанию результатов референдумов о присоединении к России республик Донбасса и освобожденных областей.

«Со временем Запад может склониться к тому, чтобы признать эти регионы частью России. В условиях, когда Россия присоединит эти регионы к своей территории, а Запад включит Украину в свои ряды, на повестке дня могут возникнуть переговоры и прекращение огня», — написал Оздемир.

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Больше всего к мирному урегулированию будут склоняться страны, наиболее страдающие от конфликта с Россией, они быстрей всех признают «новые географические реалии». Журналист считает, что примером такой страны может служить Германия.

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Оздемир ответил, что Запад исчерпал свои санкционные возможности — ограничения ввели везде, где только могли. И это не пошатнуло российскую экономику и не изменило политику Москвы.

Публицист отметил, что киевские власти запретили русский язык в регионах с исконно русским населением, и это привело к возмущению. В итоге жители захотели самостоятельно решить свою судьбу.

Изменить ситуацию военным путем не получится, считает Оздемир, не поможет даже поддержка Запада. Поэтому Украине придется отказаться от этих регионов и сесть за стол переговоров.

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