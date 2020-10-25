Стрелков назвал признаки присутствия спецназа Турции в Карабахе

По мнению экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова, объяснить успехи Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе можно только присутствием в регионе турецкого спецназа. Он назвал несколько факторов, которые говорят в пользу этого вывода.

В разговоре с «Ура.ru» он подметил, что уровень подготовки армянских и азербайджанских военных примерно одинаков. Хотя, Баку, конечно, выставило на передовую больше солдат. По мнению, Стрелкова, у Азербайджана не было такого количества беспилотников, которые наносят основные потери армянским войскам. Сами операции чрезвычайно грамотно спланированы.

«Я не верю, что азербайджанские военные смогли бы так гибко провести операцию. Для этого требуется значительный опыт, который есть у турецких планировщиков, имеющих опыт боевых действий в Африне и других районах Сирии», — добавил он.

Экс-министр также упомянул нехарактерное для азербайджанских войск умение активно атаковать в горной местности, захватывать господствующие высоты и проникать в тыл противника.

Генпрокуратура Армении уже заявляла о присутствии в зоне конфликта турецких военных.

О переброске в Нагорный Карабах сирийских наемников, которых туда перебрасывает Турция, с середины октября сообщают зарубежные СМИ.