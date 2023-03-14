Мир 14 марта 2023, 12:13 Турция приветствовала продление зерновой сделки на новый срок Минобороны Турции приветствовало продление на новый срок зерновой сделки РИА «Новости»

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В Турции зерновую сделку сочли важной инициативой по урегулированию всех кризисов путем диалога, которую необходимо продолжать. С таким заявлением выступило Минобороны страны, передал ТАСС.

«Позитивно оцениваем шаги, предпринятые сторонами по продлению инициативы», — уточнили в ведомстве.

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В Минобороны Турции подчеркнули, что переговоры по успешной реализации зерновой инициативы продолжаются.

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В ведомстве указали на важность инициативы, которая доказывает возможность урегулирования всех кризисов в мире путем доброй воли и диалога.

Ранее МИД России подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней. Договор пролонгируют на прежних условиях.

В понедельник, 13 марта, ООН подтвердила приверженность реализации зерновой сделки. По мнению представителя генсека международной организации Стефана Дюжаррика, она будет способствовать снижению цен на продовольствие.