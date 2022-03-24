Турции посоветовали взять пример с России по расчетам в национальной валюте

В Турции назвали правильным решение президента РФ Владимира Путина продавать газ «недружественным странам» за рубли. Жители страны призвали власти последовать примеру российского лидера.

Статья, опубликованная в En Son Haber, рассказала о сохранении Россией своих обязательств и продолжении поставок по уже подписанным контрактам. Авторы процитировали Путина, который счел не имеющим смысла использование доллара и евро в торговых отношениях с США и ЕС.

Читатели поддержали проводимую российским лидером политику и отметили укрепление курса рубля после его заявлений.

«Путин действительно умный политик», — отметил один из оставивших комментарии.

Турки поинтересовались, почему их государство до сих пор не продает продукцию оборонной промышленности за лиры. Некоторые заявили, что ждут превращения доллара в грош: это должно произойти благодаря позиции Путина.

«США вырыли яму, но сами в нее попадут», — написали в Сети, добавив, что из-за «важного хода» президента РФ американскую валюту нельзя будет использовать в качестве кнута.

Доллару предрекли превращение «в ничто» в период президентства Джо Байдена и объявили американской гегемонии близкий конец.