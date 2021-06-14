Эрдоган заявил, что позиция Турции по С-400 не изменилась после встречи с Байденом

Позиция Турции по зенитным ракетным системам С-400, которые страна купила у России, осталась прежней. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с американским коллегой Джо Байденом и после завершения саммита НАТО.

Такое заявление Эрдоган сделал на пресс-конференции. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Конечно, невозможно, чтобы вопрос по С-400 не был в нашей повестке [на переговорах с Байденом]. В отношении С-400 я высказал то же мнение, которого мы придерживались ранее. Я также сообщил о тех шагах, которые мы можем совместно сделать в отношении оборонной промышленности», — подчеркнул он.

Эрдоган подчеркнул, что сказал то же самое насчет ситуации с американскими истребителями-бомбардировщиками пятого поколения F-35. Контракт на поставку комплексов С-400 Россия и Турция заключили в 2017 году. Анкара раньше остальных стран купила эти системы у Москвы. США и НАТО негативно отреагировали на это решение.

Америка до сих пор пытается заставить Турцию отказаться от российских зенитных ракетных систем. Чтобы повлиять на решение Анкары, Вашингтон исключил ее из американской программы производства F-35. Несмотря на это, Эрдоган неоднократно подчеркивал, что Турция не станет отказываться от С-400. Президент Турции отверг угрозы США применить санкции и предложил Вашингтоны действительно их ввести.

Первая встреча Эрдогана и Байдена прошла на полях саммита НАТО 14 июня. Она продлилась 50 минут — прессу туда не пустили. СМИ Турции назвали общение лидеров двух стран исторически и критически важными.