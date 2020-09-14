Туристов из России обокрали в Турции по новой схеме

Мошенники обманом сняли деньги с карт отдыхавших в Турции туристов из России. Для этого они использовали новую схему.

В Анталье аферисты поджидали путешественников возле банкоматов, пишет «Интерфакс». Они делали вид, что предлагают туристам свою помощь в снятии наличных с карт, если те не знали турецкого языка.

По словам одного из россиян, когда из-за незнания языка он не смог снять деньги, к нему подошли злоумышленники и сказали, что карта застряла. Для того, чтобы прояснить ситуацию мужчина отправился в местное отделение банка. Пока он отсутствовал преступники сняли с его счета 32 тысячи рублей.

Обнаружив пропажу средств со счета, турист обратился в полицию, где стало известно, что другой россиянин в этот же день также написал заявление о краже 30 тысяч рублей и 74 долларов. Злоумышленники и в том, и в другом случае использовали одинаковую схему, правоохранители поняли, что оба случая связаны между собой. По камерам видеонаблюдения полицейские отследили злоумышленников и арестовали их.

Ранее стало известно, что полицейские Антальи задержали сотрудника пятизвездочного отеля по подозрению в изнасиловании 15-летней российской школьницы, которая приехала на отдых с семьей. По данным газеты Hurriyet, руководство гостиницы пыталось скрыть происшествие, объясняя это ущербом для имиджа заведения.