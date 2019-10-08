Турции конец? Угрозы Трампа посчитали бессмысленными

США не будут разрывать отношения с Турцией, но продолжат давить на нынешние политические элиты Анкары. Такое мнение «360» высказал заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя угрозы Дональда Трампа разрушить экономику Турции.

«Я думаю, что это в большей степени декларативные заявления, это попытка хотя бы в какой-то степени сменить курс, который выбрала Турция, и попытка оказания на нее информационного и политического воздействия. Не думаю, что эти попытки приведут к реальным шагам. Например, к исключению Турции из НАТО, поскольку в интересах Штатов все-таки сохранение союза с Турцией», — отметил Шаповалов.

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Он напомнил, что Турция является второй по численности войск страной в НАТО. Кроме того, сейчас это политически и экономически крупный игрок, который претендует на роль регионального лидера.

Шаповалов заметил, что США неоднократно так или иначе вмешивались в дела Турции, в том числе с помощью экономического давления и попытки государственного переворота. Но это не привело к желаемому результату.

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«Несмотря на некоторые локальные неудачи, а именно: частные победы оппозиции на муниципальных выборах, — тем не менее мы видим, что правительство Эрдогана достаточно успешно справляется с внешними и внутренними вызовами», — отметил Шаповалов.

По его мнению, США заинтересованы в сохранении союза с Турцией, поскольку там находятся американские военные базы и другие объекты. В то же время Вашингтон пробует сблизиться с Грецией как альтернативным союзником в Восточном Средиземноморье.

То, что происходит охлаждение, это факт. Скорее, речь будет идти не о демонстративном исключении Турции из НАТО, а, очевидно, мы должны ожидать других действий от США, направленных на попытку устранения нынешних турецких политических элит Владимир Шаповалов.

Президент США Дональд Трамп в Тwittеr пригрозил «разрушить экономику Турции». Такая расплата грозит Анкаре, если турки сделают что-то, что не соответствует «великой непревзойденной мудрости» президента США.