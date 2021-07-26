АТОР прокомментировала возможные ограничения Турции для россиян

Турции придется балансировать между ужесточением ограничений для туристов и экономикой, так как при жестких ограничениях наплыв туристов в страну станет значительно ниже. Таким мнением поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

За последние сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Турции достигло рекордной отметки — 14 230. Власти Турции могут принять куда более жесткие ограничительные меры в отношении России, заявил в беседе с Ura.ru президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«Сейчас максимум, что Турция делает — контроль ПЦР-тестов. Заполняешь анкету и летишь. Все страны пытаются найти какой-то для себя компромисс, чтобы, с одной стороны, уровень заболеваемости сократить, с другой, не убить экономику», — рассказал специалист.

При этом он отметил, что пытаться предугадать развитие событий почти бессмысленно. Он заявил, что не исключен риск прекращения авиасообщения.